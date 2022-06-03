Fransa Açık'ta finalin adı kondu

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde RAfael Nadal ile Casper Ruud karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fransa Açık'ta finalin adı kondu
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03 Haziran 2022 23:29
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde finalin adı kondu. Organizasyonda tek erkekler finalinde Rafael Nadal ile Casper Ruud karşı karşıya gelecek.

Rafael Nadal, yarı finalde Alexander Zverev ile karşılaşırken, ikinci sette Zverev'in sakatlanması ve maça devam edememesiyle finale yükseldi.

Casper Ruud ise, yarı finalde Marin Cilic'i eledi. Cilic'i 3-1 mağlup eden Norveçli raket kariyerindeki ilk kez grand slam finaline yükseldi.

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