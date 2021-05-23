Fransa Açık elemelerinde kuralar çekildi!

Milli sporcular Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık'ta elemelerde mücadele edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fransa Açık elemelerinde kuralar çekildi!
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23 Mayıs 2021 21:50
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak elemelerde Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek mücadele edecek.

Milli sporcuların elemelerin ilk turunda karşılaşacağı rakipleri şöyle:

Çağla Büyükakçay - Jia Jing Lu (Çin)

Pemra Özgen - Grace Min (ABD)

Cem İlkel - Mohamed Safwat (Mısır)

Altuğ Çelikbilek - Tatsuma Ito (Japonya)

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