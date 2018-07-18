''Fransa 15 Afrikalı oyuncu ile kazanıyorsa...''

Nijerya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Christian Chukwu, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda birçok Afrika kökenli oyuncunun bulunmasını değerlendirdi.
Christian Chukwu, Fransa Milli Takımı'nın 15 Afrika kökenli oyuncu ile şampiyon olmasının, Afrika ülkeleri adına da bir fırsat ve mesaj olduğunu dile getirdi.
Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Christian Chukwu, ''Fransa, birçok Afrikalı oyununun olduğu kadroyla Rusya'da şampiyon oldu. Bu aslında bize bir Afrika takımının da Dünya Kupası'nı kazanabileceğini gösteriyor. Bizim sorunumuz, Afrika kıtası olarak organizasyonumuzun eksik olması. Futbol ciddi ve önemli bir iştir. Futbolun en iyi oyuncuları çıkarmak için oldukça iyi bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Onlar (Avrupalılar) bu oyunu bilen profesyonelleri kullanıyor'' şeklinde konuştu.
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşmış bir Afrika ülkesi bulunmuyor.
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Christian Chukwu, Fransa Milli Takımı'nın 15 Afrika kökenli oyuncu ile şampiyon olmasının, Afrika ülkeleri adına da bir fırsat ve mesaj olduğunu dile getirdi.
Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Christian Chukwu, ''Fransa, birçok Afrikalı oyununun olduğu kadroyla Rusya'da şampiyon oldu. Bu aslında bize bir Afrika takımının da Dünya Kupası'nı kazanabileceğini gösteriyor. Bizim sorunumuz, Afrika kıtası olarak organizasyonumuzun eksik olması. Futbol ciddi ve önemli bir iştir. Futbolun en iyi oyuncuları çıkarmak için oldukça iyi bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Onlar (Avrupalılar) bu oyunu bilen profesyonelleri kullanıyor'' şeklinde konuştu.
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşmış bir Afrika ülkesi bulunmuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın