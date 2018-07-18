''Fransa 15 Afrikalı oyuncu ile kazanıyorsa...''

'nın eski teknik direktörlerinden'nın'nı kazanan kadrosunda birçok Afrika kökenli oyuncunun bulunmasını değerlendirdi.Christian Chukwu, Fransa Milli Takımı'nın 15 Afrika kökenli oyuncu ile şampiyon olmasının, Afrika ülkeleri adına da bir fırsat ve mesaj olduğunu dile getirdi.Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Christian Chukwu,şeklinde konuştu.Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşmış bir Afrika ülkesi bulunmuyor.