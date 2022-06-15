Frankie de Jong'tan MANU iddialarına yanıt!

Hollandalı yıldız orta saha Frenkie de Jong, Manchester United iddialarını yanıtladı.



Hollandalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Bana başka takımların ilgisinin olması benim için gurur verici ama ben şu an dünyanın en iyi kulübündeyim" dedi.



De Jong ayrıca, "Barcelona'da kendimi çok iyi hissediyorum. Çıkan bu haberlerle ilgili bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.



Daha önce, Manchester United'ın 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.



Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 46 maçta 4 gol ve 5 asist yaptı.





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