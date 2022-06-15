Frankie de Jong'tan MANU iddialarına yanıt!

Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, Manchester United'ın kendisine olan ilgisiyle ilgili açıklama yaptı.

Abone Ol
Frankie de Jong'tan MANU iddialarına yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2022 15:19
Hollandalı yıldız orta saha Frenkie de Jong, Manchester United iddialarını yanıtladı.

Hollandalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Bana başka takımların ilgisinin olması benim için gurur verici ama ben şu an dünyanın en iyi kulübündeyim" dedi.

De Jong ayrıca, "Barcelona'da kendimi çok iyi hissediyorum. Çıkan bu haberlerle ilgili bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

Daha önce, Manchester United'ın 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 46 maçta 4 gol ve 5 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ