Frankie de Jong'tan kupa itirafı

Barcelona'da forma giyen Frankie de Jong'tan kulüpte geçen iki sezonun ardından kupa itirafı geldi.



Hollandalı futbolcu, "Barcelona'da olduğum için çok mutluyum. Küçük yaşlardan itibaren bu kulüpte olmak istedim, bu anlamda hayalim gerçek oldu" dedi.



Katalan ekibinde daha fazla kupa kazanmak istediğini belirten de Jong, "Elbette, ilk iki yılımda daha fazla kupa kazanmayı tercih ederdim. Bu konuda daha fazlasını bekliyordum. Ama bunun doşında Barcelona'da çok mutluyum ve uzun yıllar burada olacağım" ifadelerini kullandı.





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