Frankie de Jong'tan kupa itirafı

Barcelona'nın Hollandalı orta saha futbolcusu Frankie de Jong, Katalan ekibinde ilk iki yılında daha fazla kupa beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Frankie de Jong'tan kupa itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 16:09
Barcelona'da forma giyen Frankie de Jong'tan kulüpte geçen iki sezonun ardından kupa itirafı geldi.

Hollandalı futbolcu, "Barcelona'da olduğum için çok mutluyum. Küçük yaşlardan itibaren bu kulüpte olmak istedim, bu anlamda hayalim gerçek oldu" dedi.

Katalan ekibinde daha fazla kupa kazanmak istediğini belirten de Jong, "Elbette, ilk iki yılımda daha fazla kupa kazanmayı tercih ederdim. Bu konuda daha fazlasını bekliyordum. Ama bunun doşında Barcelona'da çok mutluyum ve uzun yıllar burada olacağım" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.