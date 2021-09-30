Frankfurt, uzatmada penaltıyla güldü

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Frankfurt, Antwerp'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Frankfurt, uzatmada penaltıyla güldü
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30 Eylül 2021 21:43
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nun 2. haftasında Antwerp evinde Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Bosuilstadion'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda kazanan 1-0'lık skorla Frankfurt oldu.

Frankfurt'a galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada penaltıdan Paciencia'dan geldi. Dengeli bir oyuna sahne olan mücadelede Antwerp'in 5 isabetli şutu, Frankfurt'un ise 3 isabetli şutu vardı.

Bu sonucun ardından ilk maçta Olympiakos'a 2-1 yenilen Antwerp ilk puanını alırken, Frankfurt ise üst üste 2 beraberliğin ardından 2 puana yükseldi.

D Grubu'nun 3. hafta mücadelelerinde Frankfurt evinde Olympiakos'u konuk edecekken, Antwerp ise Fenerbahçe deplasmanına gelecek.

GRUPTA PUAN DURUMU

6 puan, Olympiakos
4 puan, Frankfurt
1 puan, Fenerbahçe
0 puan, Antwerp


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