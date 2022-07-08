Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak için gün sayarken büyük bir şok yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu, kulüpler arasındaki ödeme krizi nedeniyle takımda kaldı.



FRANKFURT'UN SON ÖNERİSİ



Avusturya kampına katılan 21 yaşındaki futbolcu için son bir öneri geldi. Alman ekibi, Rıdvan için performansa dayalı bonservis ödemesi teklif etti. Frankfurt, 1.5 milyon Euro garanti ücret ve Rıdvan'ın 20 maç oynaması durumunda 1.5 milyon Euro ekstra ödenecek şekilde bir kontrat önerdi. Planlanan sözleşmenin ise 3+1 yıllık olduğu belirtildi.



ALMANLAR TRANSFERDEN VAZGEÇTİ



Fakat; Beşiktaş 6.5 milyon Euro'da ısrar edince Bundesliga temsilcisi transferden vazgeçti. Yeniden kampa katılan genç oyuncu yaşanan bu durumdan dolayı bir hayli üzgün şekilde çalışmalara başladı. Rıdvan ile teknik ekip yakından ilgileniyor.







