UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt, evinde Jindrich Trpisovsky'nin yönetimedeki Slavia Prag'ı 1-0 mağlup etti.



Frankfurt Arena'da oynanan ve İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönettiği maçta Eintracht Frankfurt'un galibiyet golünü 53. dakikada Omar Marmoush kaydetti.



Omar Marmoush, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 15. resmi maçta 13 gol 9 asiste ulaşmış oldu.



Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun mücadeleye ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Frankfurt ligdeki puanını 10'a yükseltirken, Slavia Prag 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanda Midtylland'a konuk olurken, Slavia Prag sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



