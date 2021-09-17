Frankfurt taraftarından Fenerbahçe'ye büyük ayıp

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin ikinci yarısında sahaya sık sık yabancı madde atan Alman taraftarlar, Fenerbahçe'nin uzatmalarda attığı ancak iptal olan golün ardından iyice çirkinleşti.



Korner bayrağının yakınındaki Fenerbahçeli futbolculara madde yağdıran Frankfurt taraftarları, Fenerbahçe yedek kulübesini de hedef aldı. Bu sırada maddelerden biri Vitor Pereira'nın kafasına geldi. Kenarda büyük acı çeken Portekizli, bir süre kendine gelemedi.



Maç sırasında da özellikle köşe vuruşu kullanırken Mesut Özil'e çakmak, su şişeleri ve dolu bira bardakları atıldı.



UEFA'nın olaylarla ilgili nasıl bir ceza vereceği ise merak konusu oldu.



