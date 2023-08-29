Frankfurt'tan dev teklife ret

Eintracht Frankfurt, Paris Saint-Germain'in kadrosuna katmak istediği Randal Kolo Muani için yapılan dev teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Frankfurt'tan dev teklife ret
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29 Ağustos 2023 20:24
Transfer çalışmalarına devam eden Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani için harekete geçti.

PSG'nin 24 yaşındaki Fransız santrfor için yaptığı dev teklif reddedildi.

TAM 80 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain, Nantes altyapısından çıkan ve şu an Eintracht Frankfurt forması giyen Kolo Muani için Alman ekibine tam 80 milyon euro teklif etti.

Ancak Frankfurt'un bu bonservis bedelini yetersiz bularak reddettiği iddia edildi. Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani için Paris Saint-Germain'e 80 milyon euro+bonuslar+Hugo Ekitike teklifini kabul edeceklerini söyledi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 46 resmi maça çıkan Randal Kolo Muani bu karşılaşmalarda 23 gol, 14 asistlik katkı sağladı.

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