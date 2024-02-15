Frankfurt'ta Can Uzun ısrarı!

Eintracht Frankfurt, Nürnberg forması giyen Can Uzun'u kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frankfurt'ta Can Uzun ısrarı!
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15 Şubat 2024 17:24
Nürnberg'te bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Can Uzun için Eintracht Frankfurt ısrarcı.

FRANKFURT ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Sky Sport'ta yer alan habere göre, Frankfurt'un 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Eintracht Frankfurt'ta sportif direktör Markus Krösche'nin Can Uzun'u mutlaka kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Nürnberg, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç oyuncusu için 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor.

Can Uzun'un adı daha önce de Borussia Dortmund, Inter ve Newcastle United ile anılmıştı.

MONTELLA DA TAKİPTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Can Uzun'u yakından takip eden isimlerden birisi. İtalyan teknik adam, Mart ayında oynanacak maçlarda Can Uzun'u kadroya davet ederek genç oyuncuyu A Milli Takım'a kazandırmak istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Nürnberg forması altında bu sezon 20 maça çıkan Can Uzun, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

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