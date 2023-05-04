Frankfurt, Stuttgart'ı geçip yarı finale çıktı

Almanya Kupası'nda Eintracht Frankfurt deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Frankfurt, Stuttgart'ı geçip yarı finale çıktı
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04 Mayıs 2023 00:44
Eintracht Frankfurt, Almanya Kupası yarı finalinde Mercedes Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 19. dakikada Tiago Tomas'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkici yarıya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 51. dakikada Evan Ndicka, 55. dakikada Daichi Kamada ve 77. dakikada penaltıdan Kolo Muani'nin golleriyle 3-1 öne geçti.

Stuttgart 83. dakikada Enzo Millot ile durumu 3-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, Stuttgart'ı 3-2 yenerek Almanya Kupası'nda finale yükseldi.

Eintracht Frankfurt, Almanya Kupası finalinde Freiburg'u 5-1 yenen Leipzig ile 3 Haziran'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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