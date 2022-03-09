Frankfurt, Real Betis'i deplasmanda devirdi!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Frankfurt, deplasmanda Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Frankfurt, Real Betis'i deplasmanda devirdi!
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09 Mart 2022 22:42
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Frankfurt, deplasmanda Real Betis ile karşılaştı.

Estadio Benito Villamarın'de oynanan mücadeleyi Frankfurt 2-1 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Filip Kostic ve 32. dakikada Daichi Kamada kaydederken, Real Betis'in tek golü 30. dakikada Nebil Fekir'den geldi.

Frankfurt'ta Rafael Borre, 52. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın rövanşı 17 Mart Perşembe günü Almanya'da oynayacak.

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