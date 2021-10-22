Frankfurt, Olympiakos'u yenerek lider oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe'nin rakipleri Eintracht Frankfurt ile Olympiakos karşı karşıya geldi.



Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Eintracht Frankfurt 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmada Frankfurt, 26'da Borre'nin penaltısıyla öne geçerken Olympiakos da aynı şekilde 30'da El-Arabi'nin golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son anlarında 45+3'te Toure'nin golü Frankfurt'un ilk yarıyı 2-1 önde kapattığını ilan etti.



İkinci yarıya da etkili başlayan Alman ekibi, Kamada'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Olympiakos art arda 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanarak oyuna ortak olmaya çalıştı ancak Eintracht Frankfurt sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 7 puana yükseldi ve Olympiakos'un üzerine çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. Olympiakos ise 6 puanda kalarak ikinci sıraya yerleşti.





İLGİLİ VİDEO