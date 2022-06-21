Frankfurt, Götze'yi açıkladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, Mario Götze'yi transfer etti.



Alman ekibinden yapılan açıklamada, Hollanda'nın PSV takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Ülkesinde daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te oynayan Götze, PSV ile tüm kulvarlarda çıktığı 77 maçta 18 gol attı.





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