Frankfurt, Fenerbahçe sonrası da berabere

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da Wolfsburg deplasmanından 1 puanla döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Frankfurt, Fenerbahçe sonrası da berabere
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20 Eylül 2021 00:01
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 5. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.

Konuk ekip 38. dakikada Sam Lammers'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Wolfsburg, 70. dakikada Wout Weghorst ile 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan Eintracht Frankfurt'un 4, Wolfsburg'un ise 13 puanı bulunuyor.

 


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