Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Eintracht Frankfurt, Stuttgart deplasmanına konuk oldu. Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmayı Frankfurt 3-1'lik skorla kazandı.
Mücadelede Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sebastian Rode, 55. dakikada Daichi Kamada ve 88. dakikada Kristijan Jakic attı. Ev sahibi Stuttgart'ın tek golü 79. dakikada Tiago Tomas'tan geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt, 11 puana yükseldi. Stuttgart 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Stuttgart, Wolfsburg deplasmanına gidecek.
[Fotoğraf Kaynak: Eintracht Frankfurt / Twitter]
Mücadelede Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sebastian Rode, 55. dakikada Daichi Kamada ve 88. dakikada Kristijan Jakic attı. Ev sahibi Stuttgart'ın tek golü 79. dakikada Tiago Tomas'tan geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt, 11 puana yükseldi. Stuttgart 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Stuttgart, Wolfsburg deplasmanına gidecek.
[Fotoğraf Kaynak: Eintracht Frankfurt / Twitter]
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