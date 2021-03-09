Frankfurt, Ali Akman ile sözleşme imzaladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan transferi Ali Akman ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA
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Frankfurt, Ali Akman ile sözleşme imzaladı
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09 Mart 2021 00:19
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman'ın Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği ve Eintracht Frankfurt ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ali Akman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu karantina süresinin dolmasının ardından yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak. Eintracht Frankfurt formasını ise 2021-2022 sezonundan itibaren giyebilecek.

Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile 1 Şubat'ta transferi konusunda anlaşmış ve gelecek sezondan geçerli olmak üzere sözleşme imzalamıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a dönmesinin ardından 18 yaşındaki oyuncu, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini 2 Mart'ta feshetmişti.

Son dönemin başarılı genç yetenekleri arasında gösterilen Ali Akman, bu sezon 18 lig maçında 10 kez ağları sarstı.



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