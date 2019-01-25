Frank Ribery: ''2 ya da 3 sene, inşallah''

ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan, geleceğiyle ligili açıklamalarda bulundu., sezon bittikten sonra iki ya da üç yıl daha oynamak istediğini dile getirdi.Yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili yaptığı değerlendirmedeifadelerini kullandı.35 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Bayern formasıyla 22 maçta 5 gol, 1 aisstlik performan sergiledi.