Frank Lampard, West Hamlı Declan Rice'yi istiyor

Chelsea teknik direktörü Frank Lampard, West Ham United'in genç yıldızı Declan Rice'yi takımına katmak istiyor.



21 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Rice için, Chelsea'nin 49.5 milyon avro civarında bir teklif yapması bekleniyor.



Daha transfer sezonu başlamadan sansasyonel imzalar açıklayan Chelsea, Hakim Ziyech ve Timo Werner'i gelecek sezon için kadrosuna kattı.



STOPERDE KULLANMAYI DÜŞÜNÜYOR



Daha önce Chelsea altyapısında forma giyen Declan Rice, 14 yaşındayken kulübün altyapısından ayrılıp West Ham altyapısına gitti.



Chelsea teknik direktörü Lampard, genç orta sahayı takımında stoper pozisyonunda görevlendirmek istiyor.



Declan Rice daha önce de altyapılarda, stoper pozisyonunda forma giydi.



