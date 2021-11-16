Frank Lampard, Leicester'ı istiyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin eski teknik direktörü Frank Lampard, yeni bir takım çalıştırmak istiyor.



İngiliz basınının haberine göre; 43 yaşındaki teknik direktör, bu sezon bitmeden Premier Lig'den bir kulübün başına geçmeyi planlıyor.



Haberde daha önce Norwich, Crystal Palace ve Newcastle United'ın kendisine teklif yaptığı ancak anlaşma sağlanamadığı yazılan Lampard'ın kendisi için en uygun ortamda yer almak istediği kaydedildi.



Frank Lampard'ın Brendan Rodgers'ın olası ayrılığında Leicester ile görüşme talebinin olduğu aktarıldı.



Öte yandan Manchester United'da koltuğu sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığında kulübün öncelikli adaylarından birinin Lampard olduğu belirtildi.



Lampard, Chelsea'de görev yaptığı dönemde 84 maça çıkmış ve maç başına 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.





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