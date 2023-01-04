Brighton'a 4-1 mağlup olduktan sonra ciddi eleştiriler alan Everton Teknik Direktörü Frank Lampard için tehlike çanları çalıyor.



Premier Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramayan Everton'da en çok eleştirilen isim Frank Lampard...



TARAFTARLAR ISLIKLADI



Son olarak Brighton'a 4-1 mağlup olan İngiliz ekibinin taraftarları takımın teknik direktörü Lampard için yoğun protestolarda bulundu.



İngiliz basınına göre; taraftarların, genç teknik adamın görevine son verilmesi için kulüp yönetimine de baskıda bulunduğu ifade edildi.



KISA SÜRE İÇİNDE KARAR VERİLECEK



İngiliz ekibinin düşüşü sürerken, Frank Lampard ile ilgili kısa süre içinde karar verileceği kaydedildi.



Lampard açıklanmadan önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımın başına geçeceği konuşulsa da İngiliz ekibi, takımı flaş bir kararla Frank Lampard'a emanet etmişti.



TERSİNE ÇEVİRECEĞİM



Brighton yenilgisinden sonra açıklamalarda bulunan Lampard, "Buraya geldiğimden beri küme düşme ile mücadele etmek durumunda kaldık. Kendime çok güveniyorum ve bunu tersine çevirmek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.





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