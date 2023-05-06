Frank Lampard: 'Geçici teknik direktör olmak istemiyorum'

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, flaş itiraflarda bulundu.



Lampard yaptığı açıklamada, "Çok seçiciymişim gibi gelebilir ama bu seviyede çalışmak zor. Size uyan bir proje, bir stil ve bir kulüp aramak zorundasınız." dedi.



Lampard, "Chelsea'ye geldiğimde tabii ki bu işi tüm kalbimle kabul ettim ve bunun kısa vedeli bir iş olduğunu anladım. Ama artık geçici bir teknik direktör olmak istemiyorum. İstediğim gibi çalışabilmeyi isterim. Yaşadığım sorunlar büyük de olsa hayat böyle." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "İçgüdülerine güvenmeli insan. İçgüdüsel arzum buraya gelip Chelsea'ye yardım etmekti. Chelsea'yi uçuracağımı da beklemiyordum tabii ki... Sonuç olarak hiçbir pişmanlığım yok. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.





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