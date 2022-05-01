Frank Lampard'dan Cenk Tosun sözleri

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, sözleşmesi sona ermek üzere olan Cenk Tosun'un takımdaki durumu hakkında konuştu, oyuncusuna övgü yağdırdı.

, Fotoğraf; AA
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Frank Lampard'dan Cenk Tosun sözleri
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01 Mayıs 2022 14:54
Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, futbolcuları Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan dört yıl önce, yaklaşık 23 milyon euro gibi rekor bir bonservis karşılığında gittiği İngiliz ekibinde sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan golcü oyuncunun, takımla yollarının ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.

Bu sezon sakatlıklardan başını alamayan 30 yaşındaki santrfor hakkında Lampard, Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada Cenk Tosun hakkında şunları söyledi:

"Ciddi sakatlık geçirdi, geri döndü"

"Cenk bir süre önce bir sakatlık geçirdi, onu sahalardan uzun süre uzak tutan ciddi bir sakatlığı vardı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde tekrar aramıza dönebileceği umuduyla şimdi fizyoterapistle antrenman sahasına geri döndü".

"Cenk Tosun müthiş bir profesyonel"

"Cenk müthiş bir profesyonel. Yeniden formuna kavuşabilmek için çok sıkı çalışıyor. Sözleşmesi gereği kulüpteki durumunun hepimiz farkındayız ve işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

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