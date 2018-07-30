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Frank de Boer'un yeni adresi

Hollandalı teknik adam Frank de Boer, İsviçre'nin en büyük takımlarından Basel'in yeni teknik direktörü oluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Frank de Boer'un yeni adresi
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30 Temmuz 2018 00:53
Son olarak Crystal Palace'ı çalıştıran Frank de Boer, sürpriz bir karara imza atıyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Basel'de görevinden alınan teknik direktör Raphael Wicky yerine Frank de Boer'in ismi geçiyor.

İsviçre ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre Basel'in yetkilileri Frank de Boer ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirdi. Görüşmenin iki taraf için de olumlu geçtiği ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılabileceği belirtildi.

Basel, sezona kötü bir başlangıç yaparken Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Basel ligdeki ilk iki maçında da sadece 1 puan toplayabildi.



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