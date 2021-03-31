Frank de Boer: "Türkiye'nin sonucu şaşırttı"

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Frank de Boer: 'Türkiye'nin sonucu şaşırttı'
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31 Mart 2021 01:25
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Cebelitarık'ı 7-0 yendikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın puan kaybına şaşırdığını belirten De Boer, "Türkiye'nin aldığı sonuç beni şaşırttı, artık her şey bizim elimizde. Tüm maçlarımızı kazanırsak gruptan lider çıkarız." ifadelerini kullandı.

Cebelitarık'ın oyunu da eleştiren teknik adam, "Bu oynadıkları futbol değil, anti futbol. Bittiği için mutluyum. Kaleci topu göğsünde yumuşatıyor, yatan yerden kalmıyor. İlk 20 dakika bunu gördükten sonra 2-0'dan da memnun olabilirdim" dedi.



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