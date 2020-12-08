Frank de Boer: 'Türkiye uyuyan bir dev!'

A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, eşleşme üzerine açıklamalarda bulundu.



De Boer, Türkiye için 'uyuyan futbol devi' ifadesini kullandı.



"İKİ DEPLASMAN MAÇINA ÇIKACAĞIZ"



Deneyimli teknik adam; "Türkiye benim için uyuyan bir futbol devi ama şimdi tekrar yükseliş gösteriyorlar. Fransa'yla hem berabere kalmaları hem yenmeleri bunu gösteriyor. Galatasaray'da oynadığım zamanlardan onlar için duyguların ne kadar yüksek olabileceğini biliyorum. Hollanda'da Türk topluluğunu da düşünürsek belki de onlara karşı iki deplasman maçına çıkacağız." açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan De Boer, "Ölüm grubunda değiliz ama bence bu kurada ölüm grubu da yok. Her grupta 1. torbada yer alan takımlar favori bence ama yine de Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Türkiye iyi yeteneklere sahip olan bir futbol ülkesi." dedi.



