Frank De Boer kazanamayarak tarihe geçti

Frank De Boer, Hollanda Milli Takım tarihinde ilk 4 maçında galibiyet alamayan ilk teknik adam oldu.

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Frank De Boer kazanamayarak tarihe geçti
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12 Kasım 2020 02:48
Hollanda Milli Takımı'nda Ronaldo Koeman'ın ardından göreve getirilen Frank De Boer hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Hollanda'nın başında İspanya karşısında 4. maçına çıkan De Boer, galibiyet çıkaramayarak tariihe geçti. Hollanda Milli takım tarihinde oynadığı ilk 4 maçta galibiyet çıkaramayan ilk teknik adam olan Frank De Boer, bu performansıyla olumsuz istatistiğe imza attı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da da oynayan Frank De Boer'un Ajax'ta başlayan teknik adamlık kariyeri Hollanda ekibi dışında görev aldığı Inter, Crystal Palace, Atlanta United'da hüsranla sonuçlanmıştı.



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