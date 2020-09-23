Frank De Boer Hollanda Milli Takımı ile imzalıyor

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı teknik adam Frank De Boer Hollanda Milli Takımı'na imza atıyor.



De Telegraaf'ın haberine göre Ronaldo Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından boşalan koltuğa Frank De Boer'in getirileceği belirtildi. Hollanda Futbol Federasyonu ile 2022 yılına kadar anlaşma sağlayan De Boer'in yeni görevinin ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.



Futbolculuk kariyerinde önemli başarılar yakalayan De Boer teknik adamlık kariyerinde zaman zaman hayal kırıklıkları yaratmıştı. 2008-2011 arasında Hollanda Milli Takımı'nda yarcımcı antrenörlük yapan De Boer, daha sonra sırasıyla Ajax, Inter, Crystal Palace ve MLS ekiplerinden Atlanta United'da görev yapmıştı.



