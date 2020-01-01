Frank de Boer'e 'istifa' sorusu!

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'nın Çekya'ya 2-0 yenilerek elendiği maçtan sonra Frank de Boer açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyeti değerlendiren Hollanda'nın teknik patronu "Rakibimiz elbette güçlüydü ama kırmızı karta kadar daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Oyunu domine ettik. Patrick van Aanholt ve Denzel Dumfries ilk yarıda birçok kez son çizgiye kadar kat etti ama son toplar çok daha iyi değerlendirilmeliydi." dedi.



Açıklamalarına devam eden Frank de Boer "Bu tür maçların bir ya da iki tane kırılma ani olur. Onlardan birine Donyell Malen ile ulaştık, değerlendiremedik ve birkaç saniye sonrasında 10 kişi kaldık... Böyle bir takıma karşı olabilecek en kötü senaryo geriye düşmektir. O zaman kafalarındaki oyunu tam olarak sahaya yansıtabilirler." ifadelerini kullandı.



Hollanda basınında ayrıca De Boer'e istifa sorusu soruldu. De Boer yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili bir cevabım yok. Durumları değerlendireceğiz" şeklinde cevap verdi.



