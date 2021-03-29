Frank de Boer: "Cebelitarık'a en az 5 gol atmalıyız"

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Cebelitarık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Frank de Boer: 'Cebelitarık'a en az 5 gol atmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 22:30
A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemelerindeki rakiplerinden Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, Cebelitarık ile oynayacakları maçın öncesinde konuştu.

Yakaladıkları pozisyonlara rağmen az gol attıklarını söyleyen De Boer, "Letonya'ya karşı 2-0'lık galibiyet iyi değil, özellikle de nasıl oynadığımıza bakarsak. Pozisyonlara bakarsak 7 atmalıydık. Cebelitarık karşısında da aynısı olacak, çok fazla şans bulursak, çok fazla gol atmalıyız. Onların nefes almasına izin veremeyiz. En az 5 gol atmalıyız, 5'ten fazla atmalıyız" dedi.

Hollanda, 30 Mart Salı günü 21:45'te deplasmanda Cebelitarık'a konuk olacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.