Frank de Boer: 'Cebelitarık'a en az 5 gol atmalıyız'

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemelerindeki rakiplerinden Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, Cebelitarık ile oynayacakları maçın öncesinde konuştu.



Yakaladıkları pozisyonlara rağmen az gol attıklarını söyleyen De Boer, "Letonya'ya karşı 2-0'lık galibiyet iyi değil, özellikle de nasıl oynadığımıza bakarsak. Pozisyonlara bakarsak 7 atmalıydık. Cebelitarık karşısında da aynısı olacak, çok fazla şans bulursak, çok fazla gol atmalıyız. Onların nefes almasına izin veremeyiz. En az 5 gol atmalıyız, 5'ten fazla atmalıyız" dedi.



Hollanda, 30 Mart Salı günü 21:45'te deplasmanda Cebelitarık'a konuk olacak.



