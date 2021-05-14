Frank de Boer: "Babel'i almamak zor bir karardı"

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, EURO 2020 aday kadrosuna seçilmeyen Babel hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Frank de Boer: 'Babel'i almamak zor bir karardı'
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14 Mayıs 2021 17:38
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, EURO 2020 aday kadro seçimiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Ryan Babel'i kadroya neden almadığını açıklayan De Boer, "Ryan ile her zaman çok iyi çalıştık. Ajax'ta da birlikteydik. Benim için zor bir karardı. Babel'in bu turnuvayı dört gözle beklediğini ve son şansı olarak gördüğünü biliyordum. Onu alıp sonra kadrodan çıkarmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın EURO 2020 aday kadrosu şu şekilde;




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