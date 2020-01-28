"ÇOK FAZLA PARAMIZ YOK"

GÜLÜMSEYEREK BİTİRDİ

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Oğuzhan Özyakup'un transferiyle ilgili Hollanda medyasından gelen soruya yanıt verdi.Robert Bozenik'in imza töreninde konuşan Frank Arnesen, Oğuzhan Özyakup'un kiralanmasıyla ilgili gelen soruya; "Tüm transfer ihtimallerine ciddi bir şekilde eğiliyoruz. Her şey parayla alakalı. Oyuncu alabilecek durumumuz yok. Olursa, kiralık olacak. Bu aşamada isim vermem doğru olmaz. Evet, bir orta saha oyuncusu kiralayacağız. Her şey parayla alakalı. Yaratıcı bir orta saha oyuncusu geliyor. Sadece kiralama koşullarını karşılayabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.Frank Arnesen, "Feyenoord'un maddi durumu iyi ancak transfer için çok fazla paramız yok. Geçtiğimiz yaz transfere çok para harcadık zaten. Ayrıca, forvete ihtiyacımız olan türden bir oyuncu aldık ve bütçemizi bu transfere ayırdık." dedi.Israrlı bir şekilde, "Kiraladığınız oyuncu Oğuzhan Özyakup mu?" sorusuna ise Arnesen, "Hiçbir şey diyemem. Reddemem, kabul edemem, hiçbir kelime edemem." cevabını verdi ve gülümseyerek basın toplantısını noktaladı.