François Ciccolini: 'Genç bir takıma sahibiz ve bundan dolayı 3 puanı alamadık'

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-3 mağlup olan Adanaspor'da teknik sorumlu François Ciccolini, genç bir takıma sahip oldukları için 3 puanı alamadıklarını söyledi.



Ciccolini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları kişisel hataların takıma pahalıya patladığını kaydetti. Beraberliği yakalamalarına rağmen skoru koruyamadıklarını belirten Ciccolini, "Sonrasında skoru yakaladık ama genç bir ekibimiz var. Bu bir bahane olamaz ancak bundan dolayı işimiz biraz zorlaştı. İkinci yarı iyi bir tepki ortaya koyduk, skoru da yakaladık ama yeterli olmadı. Genç bir takıma sahibiz ve bundan dolayı 3 puanı alamadık." diye konuştu





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU