Franco Foda: 'Yusuf Demir bizi çok şaşırttı'

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Franco Foda, Barcelona'ya transfer olan 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir hakkında konuştu.



Foda, "Yusuf Demir hepimizi çok şaşırttı. Avusturyadaki hiç kimse onun Barcelona'nın as takım oyuncusu olabileceğini düünmüyordu. Barcelona'nın as takım kadrosunda yer alacağı orta çıktığından bu yana Avusturya'da büyük bir çılgınlık başladı. Avusturya futbolunun geleceği en parlak oyuncusu Yusuf Demir, buna hiç şüphe yok." ifadelerini kullandı.



"Yusuf Demir, çok küçük yaştan beri büyük bir yetenekti." diyerek sözlerini sürdüren Foda, "Rapid Wien'e transferi aslında onun gibi büyük bir yetenek için iyi olmadı. Orada teknik direktörü Yusuf'a çok inanmadı ama takım arkadaşlarından büyük destek gördü." açıklamasını yaptı.



Foda, "Çok büyük Avrupa kulüplerinin Yusuf Demir'i yakından takip ettiğini biliyorduk. Avusturya alt yaş milli takımlarında onu sürekli oynatmaya çalıştık ve gelişimini en azından bu şekilde sürdürmesini istedik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



