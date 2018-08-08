"İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Benfica-Fenerbahçe maçının tek golünü atan Franco Cervi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu."Bu maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ve galibiyetten ötürü mutluyum. Çalışmalarımıza inanıyorduk ve rövanş mücadelesine de hazır olacağız.Estadio Da Luz'da gol atmak çok keyif vericidir. Sezona da gol atarak başladım.""Tıpkı takım arkadaşlarım gibi iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Kulübün başarısına katkı sağlamak istiyorum ki bu çok önemli."