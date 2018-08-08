Benfica-Fenerbahçe maçının tek golünü atan Franco Cervi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Franco Cervi'nin flaş röportajdaki değerlendirmeleri:
"Bu maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ve galibiyetten ötürü mutluyum. Çalışmalarımıza inanıyorduk ve rövanş mücadelesine de hazır olacağız.
Estadio Da Luz'da gol atmak çok keyif vericidir. Sezona da gol atarak başladım."
"İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"
"Tıpkı takım arkadaşlarım gibi iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Kulübün başarısına katkı sağlamak istiyorum ki bu çok önemli."
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İşte Franco Cervi'nin flaş röportajdaki değerlendirmeleri:
"Bu maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ve galibiyetten ötürü mutluyum. Çalışmalarımıza inanıyorduk ve rövanş mücadelesine de hazır olacağız.
Estadio Da Luz'da gol atmak çok keyif vericidir. Sezona da gol atarak başladım."
"İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"
"Tıpkı takım arkadaşlarım gibi iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Kulübün başarısına katkı sağlamak istiyorum ki bu çok önemli."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın