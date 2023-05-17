Franck Kessie, Barça'dan ayrılmak istemiyor!

Geçtiğimiz hafta La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, gelecek sezonun kadro planlaması yapmaya başladı.



İspanyol basınına göre, maaş yükünü azaltmak isteyen Katalan ekibinde yollarını ayrılmasının hedeflendiği isimlerden birisi de Franck Kessie olarak aktırıldı. İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR



Barcelona'nın ayrılık kararına rağmen, orta saha oyuncularından Franck Kessie takımda kalmak istiyor. Sezon başında katıldığı Barcelona ile yola devam etmeyi isteyen Fildişi Sahilli oyuncu için İtalya ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi.



2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu Barcelona formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



