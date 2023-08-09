Franck Kessie Al-Ahli'de

Al-Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi kadrosuna kattı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Barcelona ve Al-Ahli, oyuncu Franck Kessie'nin transferi için 12,5 milyon avroya anlaşma sağladı." bilgisi verildi.
Barcelona, Kessie'ye teşekkür ederek futbolcuya başarılar diledi.
Franck Kessie, Barcelona formasıyla geçen sezon 43 maçta oynarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Barcelona ve Al-Ahli, oyuncu Franck Kessie'nin transferi için 12,5 milyon avroya anlaşma sağladı." bilgisi verildi.
Barcelona, Kessie'ye teşekkür ederek futbolcuya başarılar diledi.
Franck Kessie, Barcelona formasıyla geçen sezon 43 maçta oynarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.