Francisco Montero'nun menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol futbolcunun menajeri İtalyan basınına oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sabah
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Francisco Montero'nun menajerinden transfer açıklaması
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17 Nisan 2021 11:26
Francisco Javier Montero Rubio
Francisco Javier Montero Rubio
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun menajeri Alejandro Camano, İtalyan basınına konuştu.

Camano, Montero'nun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklarken, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmenin ardından transfer için son kararı vereceğini aktardı.

İspanyol oyuncunun menajerinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Francisco Montero'nun transferine ilişkin Napoli ile konuşabilirim. Şu anda kendisiyle ilgilenen tüm takımlarla görüşmelerimi gerçekleştiriyorum. Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek. Onun iyi bir sol ayağı var. Türkiye'ye oynamak Montero için iyi bir deneyim oldu. Harika bir sezon geçiriyor ve umarım takımı şampiyon olur. Atletico'ya döndüğümüzde Diego Simeone ile konuşacağız. Napoli konusuna gelecek olursak, neden olmasın?"



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