Francisco Montero: "Yakında geri döneceğim"

Beşiktaş'ta Francisco Montero, koronavirüse yakalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Francisco Montero: 'Yakında geri döneceğim'
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26 Eylül 2021 15:59
Beşiktaş'a koronavirüse yakalanan Francisco Montero, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Evinde karantinada olan İspanyol futbolcu, Ajax karşılaşmasında oynayamayacağı için üzgün olduğunu ama en kısa srede geri döneceğini belirtti.

"Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç için seyahat etmeliydim ancak Kovid-19 nedeniyle karantinadayım. Birkaç semptom yaşadım ancak iyiyim. Yakında geri döneceğim. Mesajlarınız için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.


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