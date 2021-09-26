Francisco Montero: 'Yakında geri döneceğim'

Beşiktaş'a koronavirüse yakalanan Francisco Montero, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Evinde karantinada olan İspanyol futbolcu, Ajax karşılaşmasında oynayamayacağı için üzgün olduğunu ama en kısa srede geri döneceğini belirtti.



"Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç için seyahat etmeliydim ancak Kovid-19 nedeniyle karantinadayım. Birkaç semptom yaşadım ancak iyiyim. Yakında geri döneceğim. Mesajlarınız için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.



