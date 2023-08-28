Francisco Montero, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, takım arkadaşları ile vedalaşıp İstanbul'dan ayrıldı.

, Fotoğraf; AA
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Francisco Montero, Beşiktaş'tan ayrılıyor
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28 Ağustos 2023 14:55
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 14:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular hakkında gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş forması giyen Francisco Montero takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve İstanbul'dan ayrıldı.



PORTEKİZ'E GİTTİ

Haberde; Porto'ya giden İspanyol stoperin, Portekiz ekibi Arouca için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.

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