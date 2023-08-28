Francisco Montero, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular hakkında gelişmeler yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş forması giyen Francisco Montero takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve İstanbul'dan ayrıldı.
PORTEKİZ'E GİTTİ
Haberde; Porto'ya giden İspanyol stoperin, Portekiz ekibi Arouca için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş forması giyen Francisco Montero takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve İstanbul'dan ayrıldı.
PORTEKİZ'E GİTTİ
Haberde; Porto'ya giden İspanyol stoperin, Portekiz ekibi Arouca için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.