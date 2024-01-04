Francisco Calvo, Konya'dan ayrılıyor

Ara transferde Konyaspor sessiz sedasız kadrosunu güçlendirmek isterken bir yandan da teknik heyetten alınan raporlar doğrultusunda gönderilecek oyuncular belirleniyor. Bu arada Türk basınında bazı Konyasporlu oyunculara da transfer tekliflerin geldiği yolunda haberler çıkmış ve bu isimlerin başında da Francisco Calvo'nun Beşiktaş'a gideceği yazılmıştı.



Bu haberler tecrübeli oyuncuya sorulduğu zaman ise Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo, "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğine yönelik haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Ancak şu anda Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Eğer teklif gelirse, menajerimle birlikte bunu analiz ederim" açıklamasını yapmıştı.



Kosta Rikalı stoper, "Konyaspor ile 1 yıl daha kontratım var. Şimdi sadece bu sezonu en iyi ve en güçlü şekilde bitirmeye odaklandım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ülkesinin milli takımıyla son Dünya Kupası'nda da görev yapan 31 yaşındaki stoper, golcü kimliği ile de ön plana çıkıyor. Milli Takımında 89 maça çıkan Calvo, savunma bölgesinde görev yapmasına karşın 11 gol kaydetti. Konyaspor bu oyuncuyu ABD takımlarından San Jose'den 495 bin euro bonservis bedeliyle Temmuz 2022'de transfer etmişti.



11 OCAK'TA SERBEST KALIYOR



Sözleşmesi gereği 11 Ocak'ta bonservisini eline alacak olan tecrübeli stoper Calvo'ya, Arabistan ve Meksika kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Bu gelişmeler yaşanırken oyuncunun menajerinin Calvo'nun ikinci yarı itibari ile Konyaspor formasını giymeme karanını aldığı belirtildi.









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