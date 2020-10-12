Francesco Totti'nin babası Enzo, Kovid-19'a yenik düştü

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber; AA
Francesco Totti'nin babası Enzo, Kovid-19'a yenik düştü
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12 Ekim 2020 18:57
Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Kovid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Kovid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.



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