Francesco Totti: 'Belki başka bir dünyada Barcelona'

Roma'nın futbol efsanesi Francesco Totti, İspanyol Gazetesi Sport'a bir röportaj verdi.



"BELKİ BAŞKA BİR DÜNYADA BARCELONA"



Futbolculuk dönemine ilişkin transfer itiraflarında bulunan İtalyan efsane, "Dürüstçe söylemek gerekirse kariyerimde Barcelona ile hiç transfer görüşmem olmadı. Real Madrid ise transferim için her şeyi yapardı. Barcelona'da oynamak güzel olabilirdi. Belki başka bir dünyada Barcelona olur" ifadelerini kullandı.



"ROMA BENİM İÇİN KALPTEN BİR SEÇİMDİ"



"Roma'da kalmana rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadın, bunu hiç düşündün mü?" şeklinde gelen soruya Totti, "Roma'da kalmak benim adıma en iyi seçenekti. Kariyerimin bir noktasında Real Madrid'e transfer olmaya çok yakın olduğum doğru ancak Roma'da kalmak benim için kalpten bir seçimdi. Roma gibi takımlarda oynadığınız zaman, Real Madrid gibi ekiplere göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansınızın daha az olduğunu bilirsiniz ama Roma benim her zaman şampiyonumdu" şeklinde konuştu.



"BARCELONA'DA BİR DEVRİM OLDU"



Barcelona'nın durumu sorusu yönetilen 45 yaşındaki futbol insanı, "Barcelona'nın maçları 3-4 farkla kazandığını görürdük, şu an bu durum biraz değişmiş durumda. Barcelona'da gerçek bir devrim oldu, bu kolay olmayacaktır ancak takımın tekrar yüksek seviyelere çıkacağından eminim" sözlerini kullandı.



Son olarak Barcelona'nın genç teknik direktörü Xavi Hernandez'i yorumlayan Totti, "Eğer takıma, kendi oynadığı gibi antrenman yaptırıyorsa bir problem olacağını düşünmüyorum. Barcelona'da geleceği çok parlak birçok genç yetenek var" dedi.





