Francesco Farioli için sürpriz adres!

Corendon Alanyaspor'dan ayrılan Francesco Farioli'nin adı Portekiz'in güçlü kulübü Braga ile anıldı.

, Fotoğraf; AA
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Francesco Farioli için sürpriz adres!
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11 Nisan 2023 19:50
Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Farioli için Fransız basını sürpriz bir iddiada bulundu.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; bir süre önce Paris Saint-Germain'in sahipleri tarafından satın alınan Braga'nın teknik direktörlüğü için düşünülen isim Farioli oldu.

PSG Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Antero Henrique, 34 yaşındaki çalıştırıcının Braga'nın yeni teknik direktörü olmasını istiyor.

Farioli, Türkiye kariyerine başlamadan önce şimdilerde Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto de Zerbi'nin Sassuolo'da yardımcılığını yapıyordu.

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