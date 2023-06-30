Francesco Farioli, Fransa'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile gösterdiği performansla adını duyuran ve daha sonra Alanyaspor'da da görev alan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu.



34 yaşındaki İtalyan teknik adam Fransa'nın Nice takımının başına geçti.



Fransız basınında çıkan habere göre Nice, İtalyan teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



"ÇOK PROFESYONEL"



Nice takımının başkanı Reviere yaptığı açıklamalarda, "Francesco Farioli'nin yaşı genç olmasına rağmen Türkiye'de geçirdiği dönemden bolca deneyimi var, kendisi çok profesyonel ve iyi bir insan o yüzden Farioli'yi takımın başına getirdik." açıklamalarında bulundu.



Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Francesco Farioli, Akdeniz ekibiyle 47 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1.55 maç başı puan ortalaması tutturmuştu.





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