Francesco Farioli'den Alanyaspor'un teklifine yanıt

İtalyan basını, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin Alanyaspor'dan aldığı teklife verdiği yanıtı duyurdu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Francesco Farioli'den Alanyaspor'un teklifine yanıt
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01 Eylül 2021 13:24
Alanyaspor'da Hatayspor karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi sonrası teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Ligde 13. sırada bulunan Turuncu Yeşilliler'in genç hocanın görevine son verdikten sonra eski yardımcısı için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Akdeniz ekibinin geçtiğimiz sezon kendilerinden ayrılarak Fatih Karagümrük'ün başına geçen Francesco Farioli'ye teklif yaptığını ancak İtalyan antrenörün bu öneriyi geri çevirdiğini duyurdu.

 

 


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