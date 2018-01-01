Fragsters oyuncuları serbest kalıyor!

Fragsters oyuncuları önümüzdeki günlerde serbest kalacak!

Danimarka'nın yükselen yıldızlarından Fragsters oyuncuları önümüzdeki günlerde serbest kalacak!

2018 başından beri adından söz ettiren ve ilk olarak B.net Masters'ta göz önüne çıkan Fragsters, woxic'li HellRaisers'ın şampiyon olduğu ve $50.000 ödülü kesesinie koyduüu turnuvada üçüncü sıraya yerleşmişti.

Daha sonra birçok online elemede boy gösteren ve burada da öne çıkan Fragsters, DreamHack Open Austin ve DreamHack Open Valencia elemelerinde birinci sıraya yerleşmişti. Space Soldiers'ın şampiyon olduğu DreamHack Open Austin'de ise Fragsters, yarı final görmeyi başarmıştı.

Son olarak Ukrayna'nın Kiev şehrinde düzenlenene StarSeries i-LEague Season 6'da izleme şansı bulduğumuz Fragsters oyuncuları, organizasyon ile yollarını ayırıyor ve an itibari ile takım tekliflerine de açık durumda.

Fragsters'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oyuncular ile anlaşma sağlanamamış durumda. Yılın sonunda da oyuncuların organizasyon ile sözleşmesi sona erecek ve 2019 yılı ile birlikte Fragsters oyuncuları serbest kalacak.

İşte 2019 yılı ile birlikte serbest kalacak olan Fragsters kadrosu:
 Martin "stavn" Lund
 Jacob "dragonfly" Lund
 Nicolai "torben" Amorim
 Lucas "Bubski" Andersen
 Ismail "refrezh" Ali


Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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