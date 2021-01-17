FOXTV Kefaret canlı yayın 17 Ocak Pazar full izle

KEFARET YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN FOX TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zeynep, Ahmet'e neden Elif'in bulunduğu haberini gizlediğini anlatırken Meltem de yaptıklarının ortaya çıkması korkusu ile zor anlar yaşamaktadır. Arzu abisinin kirli geçmişinin kalıntılarından kurtulmaya uğraşırken Sinan, Cansu'nun Zeynep'in gerçek kızı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Zeynep bir yanlış anlama sonucu kopma noktasına geldiği Sinan'la yüzleşirken birbirlerine gerçek duygularını açma fırsatı bulurlar. Ahmet, Elif'le ayrı geçen yıllarının açığını kapatmaya kararlıdır ve Zeynep'in bütün itirazlarına rağmen çiftliğe yerleşir. Meltem bu birlikteliği ne olursa olsun engellemeye kararlıdır ve çok riskli bir adım atar.





KEFARET FOX TV CANLI İZLE 9. BÖLÜM



FOXTV Kefaret dizisi 9. bölüm canlı izle detayları belli oldu ve resmi olarak açıklandı. Büyük hayran kitlesine sahip Kefaret FOX TV ekranlarında yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. Zülfü Livaneli'nin romanından gerçek hayat uyarlaması olan Kefaret son bölüm ile birlikte Kefaret yeni bölüm 17 Ocak Pazar canlı izle seçenekleri ile izleyicisini bekliyor.

Pazar 17 Ocak 2021 Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, 17 Ocak Pazar Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle 17 Ocak tarihinde ekranlardaKefaret son bölüm FOXTV detayları. Kefaret dizisinde yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor.Münevver'in Ahmet'e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet'in öfkesi Münü'ye patlar. Melisa'nın babasına yakalanan Can'ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem'in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet'in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep'in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif'in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.Dram25 FilmKoray Şahin & Fırat ParlakMesude ErarslanMahinur Ergun & Melih ÇamArzu Ersan DeligözSaki Çimen & Uğur Ateş: Necmettin AkdenizEmİne İnan YildirNilay Koçak MeralÖzgen Ece HendekKefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.