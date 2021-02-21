FOX Yeni bölüm Kefaret 14. bölüm izle canlı yayın, tek parça Kefaret 21 Şubat Pazar full canlı

FOXTV Kefaret dizisi 14. bölüm canlı izle detayları belli oldu ve resmi olarak açıklandı. Kefaret 14. bölüm 21 Şubat Pazar FOX canlı yayın olarak izlenebilecek. İzle Kefaret yeni bölümünde yaşanacak yeni gelişmeler bulunuyor. Zülfü Livaneli'nin romanından gerçek hayat uyarlaması olan Kefaret son bölüm ile birlikte Kefaret yeni bölüm 21 Şubat Pazar canlı izle seçenekleri ile izleyicisini bekliyor. Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 14. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

21 Şubat 2021 09:44
FOX Yeni bölüm Kefaret 14. bölüm izle canlı yayın, tek parça Kefaret 21 Şubat Pazar full canlı
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Kefaret 14. bölüm 21 Şubat 2021 Pazar tarihinde ve saat 20:00'de FoxTV'de yayınlanacak.

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KEFARET YENİ BÖLÜM İZLE ÖZET YOUTUBE


KEFARET 5. BÖLÜM ÖZETİ

Münevver'in Ahmet'e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet'in öfkesi Münü'ye patlar. Melisa'nın babasına yakalanan Can'ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem'in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet'in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep'in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif'in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

KEFARET DİZİ KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.
Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.



KEFARET YÖNETMENİ, SENARYOSUNU KİM YAZDI?

Tür: Dram
Yapim Şirketi: 25 Film
Yapimci: Koray Şahin & Fırat Parlak
Yönetmen: Mesude Erarslan
Senaryo: Mahinur Ergun & Melih Çam
Uygulayici Yapimcı: Arzu Ersan Deligöz
Müzisyen: Saki Çimen & Uğur Ateş
Görüntü Yönetmeni: Necmettin Akdeniz
Sanat Yönetmeni: Emİne İnan Yildir
Styling (Stil Danişmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Özgen Ece Hendek

OYUNCU KADROSU KEFARET

Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.



KEFARET SON BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Zeynep, Ahmet'e neden Elif'in bulunduğu haberini gizlediğini anlatırken Meltem de yaptıklarının ortaya çıkması korkusu ile zor anlar yaşamaktadır. Arzu abisinin kirli geçmişinin kalıntılarından kurtulmaya uğraşırken Sinan, Cansu'nun Zeynep'in gerçek kızı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Zeynep bir yanlış anlama sonucu kopma noktasına geldiği Sinan'la yüzleşirken birbirlerine gerçek duygularını açma fırsatı bulurlar. Ahmet, Elif'le ayrı geçen yıllarının açığını kapatmaya kararlıdır ve Zeynep'in bütün itirazlarına rağmen çiftliğe yerleşir. Meltem bu birlikteliği ne olursa olsun engellemeye kararlıdır ve çok riskli bir adım atar.

İZLE YENİ BÖLÜM KEFARET 11. BÖLÜM FULL



KEFARET FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kefaret full 21 Şubat 2021 Pazar günü saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.

Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 21 Şubat Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 14. bölüm izle seçenekleri bulunuyor. 
KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.

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